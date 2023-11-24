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محليات

بيرم يوضح: لا يمكن ان نتقصد اي أذية معنوية لاهلنا الارمن

2023-11-24 | 06:07
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بيرم يوضح: لا يمكن ان نتقصد اي أذية معنوية لاهلنا الارمن
بيرم يوضح: لا يمكن ان نتقصد اي أذية معنوية لاهلنا الارمن

كتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال  مصطفى بيرم عبر "اكس": توضيحا للغط او الشبهة او التحسس الصادر عن بعض مكوناتنا اللبنانية ،  اتصلت بمعالي الوزير بقرادونيان وله ولكل اهلنا  الأرمن بتنوعاتهم اوضح ما يلي: 
 ان من قصدتهم وقد تأكدت مما هو مكتوب في المكان المخصص لهم أنهم خلال الحقبة الاستقلالية عن السوفيات حصرا ولا علاقة لهم بأي نزاع اخر،  وأنني حريص على كل مكوناتنا في لبنان وهم من الغالين علينا ولا يمكن ان نتقصد اي أذية معنوية لهم على الإطلاق وانني رغم كوني من ضمن إجراء رسمي بروتوكولي كنت الوزير الوحيد ضمن57 دولة تقريبا في عدم ذكر اي موضوع يثير الحساسية او زيارة اي منطقة من هذا النوع
وانا تأكيدا لحرصي على مكوناتنا كافة أرسلت هذا التوضيح وانا ما زلت في  المكان نفسه خارج لبنان  ولم انتظر العودة ابدا ؛ بل أوضحت أيضا لمعالي الصديق بوشيكيان  بكامل المحبة والشفافية ".

 

بيرم يوضح: لا يمكن ان نتقصد اي أذية معنوية لاهلنا الارمن

محليات

مصطفى بيرم

الارمن

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