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محليات

أبو فاعور بعد لقائه بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات في مقدمها رئاسة الجمهورية والشغور في المؤسسات الامنية

2023-11-24 | 07:45
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أبو فاعور بعد لقائه بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات في مقدمها رئاسة الجمهورية والشغور في المؤسسات الامنية
أبو فاعور بعد لقائه بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات في مقدمها رئاسة الجمهورية والشغور في المؤسسات الامنية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض لتطورالاوضاع العامة والمستجدات السياسية وتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.

بعد اللقاء تحدث أبو فاعور :" تشرفت بلقاء الرئيس بري وطبعا كما قال الرئيس وليد جنبلاط دون كثير إطمئنان للهدنة التي بدأت في فلسطين ونأمل ان تكون هذه الهدنة مستدامة تقود الى وقف العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتقود كما نأمل إستطرادا الى الهدوء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأيضا وقف الإعتداءات والإجرام الاسرائيلي ولعل في هذا الهدوء الذي نأمل ان يكون هذا الهدوء مستداما فرصة من أجل نقاش جديد لبناني لبناني لمعالجة كل الإستحقاقات التي طال انتظار علاجها وبالتأكيد في مقدمها رئاسة الجمهورية ومسألة الشغور في المؤسسات الامنية العسكرية والامنية".
 
ختم أبو فاعور:" يعمل رئيس مجلس النواب وكذلك رئيس الحكومة ونعمل معهما وطيف واسع من القوى السياسية على الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الأمر. وكما قلت اذا كان الداعي الأساسي هو الإعتداءات الاسرائيلية فهذا الداعي لا يزال قائما ويمكن أن يتكرر في أي لحظة ونأمل ان تكون فترة الهدوء محفزا لمزيد من النقاش في مسألة رئاسة الجمهورية التي ربما تكون على أبواب بعض الحراك فيها نتيجة بعض الموفدين من أكثر من جهة ومن دولة والمسألة الثانية مسألة الشغور في الأجهزة الامنية التي يجب ان تعالج بمنطق الدولة وبعقل الدولة وبعقل حفظ المؤسسات والإهتمام بدورها الذي هو دور أساسي في هذه المرحلة".
أبو فاعور بعد لقائه بري: لنقاش جديد لبناني - لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات في مقدمها رئاسة الجمهورية والشغور في المؤسسات الامنية

محليات

وائل أبو فاعور

نبيه بري

عين التينة

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القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية
10:17

القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.

10:17

القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.

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