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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-11-25 | 01:09
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

 

تكثر مؤسسات من الدعاية للوزير الوصي عليها لارضائه لانها تعلم حبه للظهور وخوفاُ من الإقصاء بعدما خبرت الأمر مع مؤسسات أخرى موازية.

 

يشير سفير سابق في دولة كبرى الى أن زيارة الموفد الفرنسي شبيهة بتحرك الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، أي استمرار تبليغ لبنان رسائل دولية من مغبة زجه بالحرب وأنه لا يحمل جديداً في الملف الرئاسي بانتظار جلاء ضباب المنطقة.

 

يقول مرجع سياسي ان ما يحكى عن تسوية للقضية الفلسطينية يذكره بكامب ديفيد وربما أكثر، إذ له إنعكاساته السلبية على الداخل اللبناني لكثرة التعقيدات.

 

 

 

نداء الوطن

 

إشترت شخصية حزبية بارزة عقارات في الساحل الجنوبي بقيمة تتجاوز العشرة ملايين دولار، حيث توسّط في الصفقة متعهّدٌ كبير وتمّ تحويل المبلغ إلى حسابات البائع في فرنسا.

 

توقّع مرجع في وزارة الاتّصالات استمرار شركة ليبان بوست في تشغيل قطاع البريد لغاية نهاية العام 2024، في مقابل استيعاب الشركة عدداً من الموظفين لصالح مختلف الجهات السياسية.

 

يقول بعض المعنيين إنّ الفصل الأخير من الاستحقاق الرئاسي، قد ساهم في حرق بعض الأسماء التي طرحت في سوق التداول.

 

 

 

اللواء

 

يُعتقد في مجالس معنية أن موقف تكتل وسطي، بات أكثر ميلاً بتسوية، تسمح بوصول «مرشح الثنائي» إلى بعبدا..

 

اقترح بعضهم على جهة حزبية نافذة، اعتبار المواجهة في الجنوب، فرصة لتمرير الاستحقاق الرئاسي بجلسة خاطفة!

 

نُقل عن دبلوماسي غربي قوله أن إسرائيل خرجت أكثر عزلة، وذات سمعة لصيقة بالإرهاب في ضوء حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة.

 

 

 

الجمهورية

 

فشلت محاولات عديدة لإجراء مصالحة بين مسؤول كبير وأحد وزراء حكومة تصريف الأعمال نظراً لعمق الخلاف بينهما على مسألة حساسة.

 

سئل دبلوماسي غربي هل التقى طرفاً لبنانياً معيناً في جولاته على القوى السياسية فاكتفى بالإبتسام.

 

أسف مرجع روحي لعدم التمييز بين الخلافات الشخصية والمصلحة الوطنية,

 

 

 

الأنباء

 

ملف أساسي لا يزال عالقاً ولا مخارج حتى اللحظة لكيفية تلقّف كرة النار.

 

أجواء ايجابية هي موضع استثمار لبنانياً وسط عدم القدرة على التنبؤ بفرص النجاح أو الفشل.

ماذا في اسرار الصحف؟

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