معلومات الجديد: الدوحة لم تتخل عن مبادرتها إنما جمدتها بسبب الحرب والحراك القطري يأتي بعلم ومباركة من الرئيس بري لإنتاج حل رئاسي دون الحديث عن أي خرق جدي