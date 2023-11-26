الأجواء الأمنية والميدانية جنوباً في اليوم الثالث للهدنة .. لمتابعة البث المباشر:

النائب ابراهيم منيمنة لـ#هنا_بيروت: اليوم هو لحظة وحدة وطنية على الرغم من الأصوات المختلفة سياسياً الا ان هناك حالة تضامن كبيرة مع أهالي الجنوب والقضية الفلسطينية