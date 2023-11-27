بالصور والفيديو - سقوط لوحة إعلانات كبيرة على معرض سيارات في الرميلة جنوبي لبنان

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه " في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تزايد نشاط عصابة ينفّذ أفرادها عمليات سرقة سيارات من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان، ومن ثم يتمّ نقلها إلى منطقة الشّمال، وبعدها إلى الأراضي السورية.