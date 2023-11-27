بالصور والفيديو - سقوط لوحة إعلانات كبيرة على معرض سيارات في الرميلة جنوبي لبنان

سقوط لوحة إعلانات كبيرة على معرض سيارات في #الرميلة جنوبي لبنان pic.twitter.com/lcqwddTGDy
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 27, 2023
سقوط لوحة إعلانات كبيرة على معرض سيارات في #الرميلة جنوبي لبنان pic.twitter.com/lcqwddTGDy
اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه " في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تزايد نشاط عصابة ينفّذ أفرادها عمليات سرقة سيارات من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان، ومن ثم يتمّ نقلها إلى منطقة الشّمال، وبعدها إلى الأراضي السورية.
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يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الى بيروت مساء غد، لاجراء سلسلة من اللقاءات تمتد حتى يوم الجمعة المقبل.