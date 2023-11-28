بالفيديو - الأسيرة المحرّرة إسراء جعابيص تتحدث للجديد عن القيود التي فرضها الإحتلال وظروف الإعتقال: الحرية نعمة طعمها مختلف

مصادر السفارة الفرنسية لـ #الجديد : زيارة لودريان الى لبنان الثلاثاء لها بعد اقليمي بالاضافة الى بعدها الداخلي ولكنها لا تحمل اي مبادرة تتعلق بالوضع في غزة او بجنوب لبنان انما تركز على انجاز الاستحقاق الرئاسي