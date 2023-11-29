"الجمهورية": إتجاه الى إلغاء "اللولار" من المصارف

علمت "الجمهورية" انّ مصرف لبنان المركزي في صدد إلغاء "اللولار" من المصارف بحيث يُلغى التعميم الرقم ١٥١ الذي يحدد سعر الصرف بـ ١٥ الف ليرة للدولار الواحد فيصبح سعر صَرفه على ٨٩ الف ليرة، اي على سعر الدولار المحدد في موازنة ٢٠٢٤، وهذه العملية ستتم فور إقرار هذه الموازنة، على ان يقرّ معها لزاماً قانون "الكابيتال كونترول".