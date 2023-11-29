الجديد تواكب تفاصيل جلسة اللجان النيابية المشتركة

النائب بلال عبدالله لـ #الجديد: نطلب وندعم ونتمنى ألا نترك أي فراغ بالمؤسسات وعدم ممارسة الكيدية السياسية وجاهزون لأي تسوية سواء بالحكومة أو بمجلس النواب لعدم ترك البلد مكشوف أمنياً وقضائياً