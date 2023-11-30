هذا هو المشهد عند المناطق الحدودية الجنوبية ... لمتابعة البث المباشر:

جعجع: الملايين العشرة التي وعدت بها الحكومة تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين في الجنوب من جراء تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل يجب أن يدفعها الوزراء الذين صوّتوا على هذا القرار من جيوبهم