النائب وضاح الصادق للجديد: لودريان اشار كثيرا الى اننا "لو انتخبنا رئيسا للجمهورية" لكان الوضع افضل ولما شهدنا فراغاً بالمؤسسات خصوصا قي قيادة الجيش وكفرنسيين لديهم خوف على لبنان

وضاح الصادق للجديد: لودريان أكد انه لم يلمس اي اصرار لدى أي طرف على مرشح رئاسي معيّن والكل منفتح على الخيار الثالث ونحن أكدنا على ضرورة الانتقال الى مرحلة الأسماء