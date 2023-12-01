ميقاتي يصل الى الامارات لترؤس وفد لبنان في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "

ميقاتي يصل الى الامارات العربية المتحدة لترؤس وفد لبنان في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الامارات العربية المتحدة لترؤس وفد لبنان في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28"،الذي يبدأ اعماله رسميا اليوم في إمارة دبي.

ويضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين ،وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد شهاب نبيه دندن، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمته أمام المؤتمر غدا السبت.