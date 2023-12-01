المصريون المقيمون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية... لمتابعة الاجواء مباشرة من السفارة المصرية في بيروت :

السفير المصري في لبنان علاء موسى لـ #الجديد : الانتخابات الرئاسية المصرية استحقاق هام ومفصلي ونحث المواطنين المصريين على المشاركة كي يسهموا في مستقبل الدولة المصرية في الفترة المقبلة