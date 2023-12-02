ماذا في اسرار الصحف؟

أسرار النهار

لوحظ أن عمليات تهريب أدوية عادت إلى الواجهة من تجار “الشنط”، وثمة معلومات خطيرة عن هذا الموضوع تتم معالجتها من المعنيين، لما لها من نتائج كارثية

يُنقَل عن أجواء مرجع سياسيّ يُكثّف مواقفه من حرب غزّة في الأسابيع الماضية، أنّ تصاريحه وتغريداته تصبّ في خانة الدعم الكُليّ للقضية الفلسطينية التاريخية فوق أي اعتبار متعلّق بأيّ فصيل.

لفت حضور رئيس حزب مسيحي إلى جانب رئيس حزب آخر، اللقاء الذي جمعهما مع الموفد الفرنسي، ما يؤكد علاقتهما المتينة خلافاً لما أثير في الآونة الأخيرة من أخبار لا تمتّ الى الحقيقة بصلة.

اعتذرت منظمة اليونيسف من مرجعيات لبنانية بعد تشابه في اسم مشروع شبابي بين لبنان وإسرائيل وتدخل جهاز أمني للتحقيق في امكان وجود تنسيق مشترك.

صحيفة البناء

خفايا

توقف دبلوماسي غربي أمام سرعة عودة المواجهة من جانب المقاومة على جبهة لبنان مع جيش الاحتلال بالتزامن الفوريّ مع عودة الاحتلال إلى الحرب في غزة، وقال إن ذلك يعني قراراً بالجاهزية التامة لما هو أعلى مستوى في ضوء تطورات غزة ومراقبة مسار الحرب فيها، وما قد تستدعيه وفقاً لمعادلة الاحتمالات المفتوحة التي أعلنها السيد حسن نصر الله.

كواليس

علّق مصدر سياسي بارز على مشاركة رئيس الحكومة في قمة دبي للمناخ بوجود رئيس كيان الاحتلال بالقول إن المنتدى تحت علم الأمم المتحدة وينطبق عليها مبدأ المشاركة في الأنشطة الأممية، لكن يجب الانتباه الى مقاطعة الصورة التذكارية ورفض المصافحة. وأضاف هذا من حيث المبدأ لكن في ضوء ما يرتكبه الاحتلال في غزة من الأفضل بعد المشاركة في الافتتاح مجاملة للعلاقات العربية الانسحاب احتجاجاً.

صحيفة اللواء

همس

لمس مطَّلعون على موقف عاصمة غربية معنية بأوضاع لبنان، نقصاً في المعلومات لجهة التعاطي مع الشؤون اللبنانية الداخلية.

غمز

نأى الثنائي بنفسه عن استحقاق غير سياسي داهم، ورمى الكرة إلى طرف «قوي» ومعارض، الأمر الذي أغضبه ولم يرعبه!

لغز

تحرَّك «الذباب الإلكتروني» الإسرائيلي لبثّ إشاعات رعب، مثل استهداف بيروت بطلعات مرعبة معادية ومؤذية، للتأثير سلباً على معنويات المواطنين.

صحيفة نداء الوطن

بغطاء مباشر من مسؤول بارز في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تتمرد إحدى مؤسسات المياه على توصية هيئة الشراء العام في ملف تشوبه الأخطاء والمخالفات.

يُحكى في الأروقة الدبلوماسية والداخلية عن احتمال عودة موفد غربي بارز إلى لبنان في حال ذهبت الأمور بعد انتهاء الحرب إلى تسوية وذلك لمتابعة ملف حدودي.

يجري مرجع روحي اتصالات بعدد من النواب ليستفسر منهم عن ثبات مواقفهم وعدم ذهابهم الى تعطيل أي جلسة لانتخاب الرئيس.

صحيفة الجمهورية

أكد مرجع حكومي بأنه لن يُقدم على قرار مخالفًا لتوجّه مرجع روحي.

في مستهل لقاء بين مسؤول كبير وموفد غربي، سمع الثاني مقدمة مطوّلة فيها انتقاد واضح لتغطية بلاده الحرب الإسرائيلية على غزة.

اعتبر قطب سياسي أنّ زيارة موفد أجنبي لم يكن لها طعم ولون ولن تعوّم دور بلاده في لبنان.

الأنباء

تبني التعديلات

تعديلات ضرورية على خطوة مالية ستكون بحاجة الى تبني كبير لها لإقرارها.

أسلحة محرّمة

أكثر من شكوى دولية بإمكان لبنان تقديمها بحق اسرائيل، في ظل استخدامها لأسلحة محرّمة عالمياً واستهداف المدنيين بشكل مباشر.