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سليم عون لـ #وهلق_شو: الإختلاف مع حزب الله من قبل الوطني الحر هو العائق أمام وصول فرنجية لسدة الرئاسة و"الغرام بقائد الجيش" هو الكيد السياسي بحد ذاته
سليم عون لـ #وهلق_شو: الإختلاف مع حزب الله من قبل الوطني الحر هو العائق أمام وصول فرنجية لسدة الرئاسة و"الغرام بقائد الجيش" هو الكيد السياسي بحد ذاته
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مراسل الجديد: غارة على وادي السلوقي وأخرى على أطراق القوزح وإستهداف سيارة رابيد بين شقرا وحولا
2023-12-03 | 09:06
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مراسل الجديد: غارة على وادي السلوقي وأخرى على أطراق القوزح وإستهداف سيارة رابيد بين شقرا وحولا
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