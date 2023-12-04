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محليات

الجمهورية: زيارة لودريان لم تحقق أي نتائج حول جدول الاعمال الذي حمله للبحث مع المسؤولين اللبنانيين

2023-12-04 | 01:25
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الجمهورية: زيارة لودريان لم تحقق أي نتائج حول جدول الاعمال الذي حمله للبحث مع المسؤولين اللبنانيين
الجمهورية: زيارة لودريان لم تحقق أي نتائج حول جدول الاعمال الذي حمله للبحث مع المسؤولين اللبنانيين

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الجمهورية، انّ "زيارة لودريان، المتوقعة عودته مجددا الى لبنان الشهر المقبل، لم تحقق اي نتائج حول جدول الاعمال الذي حمله للبحث مع المعنيين من مسؤولين وقيادات وكتل نيابية، وتضمّن ثلاثة بنود هي: الاستحقاق الرئاسي وتنفيذ القرار 1701 والتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، اذ تبلّغَ مواقف متناقضة من هذه البنود الثلاثة راوحت بين مؤيد ومعارض، ما منعه من تحقيق اي انجاز يُبنى عليه ويمكن ان يسهل تنفيذ اي من هذه البنود، وكان اشتباكه مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل احد مظاهر الانقسام الداخلي حول التمديد لقائد الجيش والخيارات المطروحة في شأنه".

وأضافت الصحيفة، "لذلك غادر لودريان ليقيّم ما استجمعه من معطيات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكذلك مع بقية دول المجوعة الخماسية العربية ـ الدولية، بعدما استودع هذه المعطيات لدى سفراها في لبنان خلال لقائه معهم في قصر الصنوبر في نهاية لقاءاته مع المعنيين".

وعلمت الجمهورية، ان "لودريان سمع من بعض الذين التقاهم انتقادات قاسية لمواقف الرئيس الفرنسي المنحازة لاسرائيل في حربها على القطاع، ما أثّر وسيوثر على دور فرنسا ومصالحها في لبنان وكل الدول العربية والاجنبية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية".
الجمهورية: زيارة لودريان لم تحقق أي نتائج حول جدول الاعمال الذي حمله للبحث مع المسؤولين اللبنانيين

محليات

صحيفة الجمهورية

جان ايف لودريان

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Aljadeed
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