حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة

حزب الله : استهدفنا عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة