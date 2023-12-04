توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل



وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون في مطار رفيق الحريري الدولي اتفاقية تعاون يؤمّن الجيش بموجبها للمديرية العامة للطيران المدني ضباطًا مختصين للقيام بوظيفة مساعد مراقب جوي، وذلك بهدف تأمين استمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية.