السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ #هنا_بيروت: السياسة المصرية في لبنان ترتكز على ثوابت ونحن نبحث دائماً عن الإستقرار في هذا البلد والذي ينعكس بدوره على الإقليم