دويهي: نرفض هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية

وأضاف دويهي: نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية، لكنهم عبّروا اليوم انهم لا يريدون ان يدمروا ما تبَّقى من لبنان، وهم يطمحون للقليل من الاستقرار في ظل الانهيار الكبير من غير اعادة احياء وتكرار مراحل طَوَيناها، والمفروض اننا استخلصنا الدروس من اعوام الحرب الطويلة".

كما أشار: "على الحكومة والجيش التَصَدي لأي تَعَدٍ على سيادة لبنان لكي لا نقع في هوّةٍ قد لا نستطيع الخروج منها وعلى حركة حماس التراجع عن خطوة من هذا النوع فوراً!".