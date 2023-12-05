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محليات

سرقوا خزنةً تحتوي على مبلغ من المال ومصاغ ذهبيّ.. وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتُلاحق باقي المتورّطين

2023-12-05 | 03:46
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سرقوا خزنةً تحتوي على مبلغ من المال ومصاغ ذهبيّ.. وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتُلاحق باقي المتورّطين
سرقوا خزنةً تحتوي على مبلغ من المال ومصاغ ذهبيّ.. وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتُلاحق باقي المتورّطين


صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 19/11/2023، ادعى المواطن (ع. ف. مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) من بلدة كفرتبنيت - النبطية أنّ مجهولًا أقدم على سرقة خزنة من داخل منزله بواسطة الكسر والخلع، وبداخلها حوالي /7،000/ دولار أميركي ومصاغ ذهبيّة بقيمة /30،000/ دولار أميركي.
على الفور باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي المختصة استقصاءاتها وتحرّيّاتها لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية المتورّطين في عملية السرقة، ومن بينهم:
ع. ش. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)
م. ش.  (مواليد عام ١٩٨٥، سوري)
م. ب. (مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
بتاريخي 29 و30/11/2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيف الأول في بلدة النبطية الفوقا والثاني في كفرتبنيت والثالث في بلدة عيدمون.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تورّطهم بعملية السرقة، حيث تبيّن أن الأول كان على علم مسبق بوجود الخزنة وبداخلها مال ومجوهرات وقام بالتّخطيط للسرقة وتنفيذ عملية المراقبة، وأبلغ الثّاني بالعملية، والثّالث قام بتأمين شخصَيْن من التابعيّة السوريّة لدخول المنزل وتنفيذ عملية السرقة بإشراف المذكورين، وتقاسموا الأموال فيما بينهم.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".
سرقوا خزنةً تحتوي على مبلغ من المال ومصاغ ذهبيّ.. وشعبة المعلومات توقف 3 منهم وتُلاحق باقي المتورّطين

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

سرقة

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