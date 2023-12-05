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محليات

بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

2023-12-05 | 06:07
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بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل
بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الشؤون الخارجية والمغتربين ، حقوق الانسان والمرأة والطفل، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:00 والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع في 11 كانون الاول 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي : 
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12617 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19 والبالغ قيمته 300 مليون دولار .
2- اقتراح القانون الرامي لإعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023  لحساب صندوق التعويضات لإفراد في افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للماده 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.
3 -  اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. 
بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

محليات

نبيه بري

جلسة اللجان المشتركة

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