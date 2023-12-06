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محليات

جمعية المصارف: 11 مصرفا رفعت إلى وزارة المال مذكرة ربط نزاع مع الدولة لإعادة أموال المودعين

2023-12-06 | 03:49
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جمعية المصارف: 11 مصرفا رفعت إلى وزارة المال مذكرة ربط نزاع مع الدولة لإعادة أموال المودعين
جمعية المصارف: 11 مصرفا رفعت إلى وزارة المال مذكرة ربط نزاع مع الدولة لإعادة أموال المودعين

أعلنت جمعية المصارف في بيان ان "احد عشر مصرفا لبنانيا رفعت اليوم الى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، بواسطة المحاميين ايلي اميل شمعون وأكرم عازوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين".

ولفت البيان إلى أن "المذكرة ارتكزت في حيثياتها على ميزانيات مصرف لبنان، وعلى نتائج التدقيق الجنائي الذي أصدرته الفاريز اند مارسال (Alvarez &Marsal)، وعلى التدقيق المحاسبي الذي اصدرته اوليفر وايمن Oliver Wyman، بناء على طلب من الدولة اللبنانية. وبعد سرد مفصّل للطريقة التي أدّت الى تجميع الخسائر في مصرف لبنان، من خلال استخدام الدولة للاموال، وهي اموال المودعين التي اودعتها المصارف في مصرف لبنان بارادتها، او بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها المركزي وهي مُلزمة للمصارف، لخّصت المصارف المُدّعية مطالبها بالنقاط الثلاث الاتية:

اولا- مطالبة الدولة بتسديد دينها الى مصرف لبنان والبالغ حوالي 16 مليارا و617 مليون دولار.

ثانيا- مطالبة الدولة بتسديد حوالي 51 مليارا و302 مليون دولار، لتغطية خسائر مصرف لبنان الظاهرة في ميزانيته لسنة 2020 تطبيقا لقانون النقد والتسليف، سيما المادة 113 منه.

ثالثا- تغطية زيادة العجز في مصرف لبنان عن السنتين 2021 و2022، من خلال اتباع طريقة الاحتساب التي اتبعتها الفاريز اند مارسال في تحديد الخسائر حتى العام 2020.

وألمحت المذكرة، بحسب البيان،  باللجوء الى "مراجعة القضاء الاداري لإلزام الدولة اللبنانية تنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان، في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب".                   

جمعية المصارف: 11 مصرفا رفعت إلى وزارة المال مذكرة ربط نزاع مع الدولة لإعادة أموال المودعين

محليات

جمعية المصارف

مصرف لبنان

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