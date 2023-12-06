الشيخ أحمد قبلان: لبنان بلا مقاومة فريسة سهلة.. وما تقوم به ضرورة سيادية



قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، انه "بسياق تأمين قوة لبنان لا بدّ من لملمة البلد والتعامل مع الكارثة الوطنية كعائلة واحدة، والإستحقاقات السياسية والأمنية والإجتماعية والمالية والديمغرافية كبيرة وخطيرة، والمطلوب أن نكون مع لبنان لا عليه. وللبعض أقول: تذويب الدولة ليس بصالحك، والتعامل مع الملفات السياسية والأمنية والكيانية الكبيرة على طريقة لكم دينُكم ولي ديني خطأ قاتل".