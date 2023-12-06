سمير جعجع: بيان حماس غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً وهو يمسّ بالسيادة اللبنانيّة

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان أنه "كان مأمولًا أن يشكّل "إعلان فلسطين" في العام 2008، الذي أعلن بوضوح تام "الالتزام الكامل، بلا تحفظ، بسيادة لبنان واستقلاله"، وأكد "أنّ السلاح الفلسطيني في لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها"، كما دعا إلى "تجاوز الماضي بأخطائه وخطاياه، والانفتاح الصادق على مصالحة في العمق تليق بأصالة شعبينا"، وأمل في "إرساء العلاقات الفلسطينية – اللبنانية ولاسيما بين الشرعيتين: الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، "دولة فلسطين"، كان مأمولاً أن يشكّل هذا الإعلان طبيعة العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينية".