قاسم هاشم : فرونتسكا أكدت لنا أنه لا مطالب بتعديل القرار 1701

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، النائب وائل أبو فاعور، كما بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، أمين السر العام ظافر ناصر، وكان عرض لمختلف المستجدات والتطورات الراهنة.