نضال السبع يكشف ما حصل بين لودريان وباسيل: مرجع كبير قال "لا فرنجية لا رئاسة".. وموقف أميركي صادم

نضال السبع يكشف ما حصل بين لودريان وباسيل: مرجع كبير قال "لا فرنجية لا رئاسة".. وموقف أميركي صادم