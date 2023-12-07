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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-12-07 | 01:06
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

علم أن فريقاً سياسياً تعذرت عليه حتى الساعة محاكمة الحاكم السابق رياض سلامة قرر رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية تشمل مسؤولين اثنين في مصرف لبنان واحد المحامين وشخص متعامل مع سلامة.

يؤكد وزير سابق أن رئيس المخابرات الفرنسية الذي اكتشف عدم تجاوب اللبنانيين مع الموفد الرئاسي الفرنسي، أبلغ من التقاهم بلهجة حاسمة، عدم الاندفاع الى حرب مع إسرائيل لأنها ستكون مدمرة، وضرورة التمديد لقائد الجيش.

يقول مرجع مصرفي إنه مرتاح إلى الاستقرار النقدي لكنه يظل متخوفاً لأن الحاكم بالانابة لا يملك الأدوات الكافية للاستمرار في معركة الدفاع عن الليرة خصوصاً إذا وقعت الحرب.

 

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الجمهورية

 

أبدى وزير في مجلس خاص إنزعاجه الشديد من إتهامات وُجهت له باتباع سلوك طائفي في مقاربته لأحد الملفات التي تخص وزارته.

 

تعيش إحدى الوزارات وضعاً غير طبيعي للغاية بعدما ساءت العلاقة بين كبار المسؤولين والموظفين الى درجة غير مسبوقة.

 

وزير سابق قال إنه لا يستبعد حصول مفاجآت في موضوع مطروح على نار حامية.

 

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اللواء

 

لم تحظَ تسريبات تتعلق بموظف كبير مالي سابق بأية تعليقات في العلن، ويجري في دوائر معنية، التحقق من مضامينها!

 

ادخلت الاجراءات المتخذة لتصحيح الرواتب مع مطلع الشهر الجاري الموظفين والمتقاعدين في متاهات اللحاق بالاقتراحات، من صفر نتائج مالية لتاريخه..

 

يتردد أن على طاولة شخصية اقليمية رفيعة سلسلة من الدعوات المحلية لعدم التدخل في الحرب الدائرة في غزة!

 

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نداء الوطن

 

يتردد أنّ مناقصة تشوبها العيوب، أجريت في إحدى مؤسسات المياه هرّبتها موظفة فئة رابعة - تابعة لتيار سياسي ومكلفة مهام مدير عام المؤسسة - فئة أولى - من توصية هيئة الشراء العام وفرضت التصديق عليها من دون أن تصل إلى الوزير بالتسلسل الإداري عبر مدير عام الاستثمار.

 

على الرغم من كثافة مواقفه الاعلامية الداعمة لغزة والمقاومة ودعوته للصمود قام أحد الوزراء بإجلاء عائلته إلى إحدى الدول الأوروبية بعد الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني.

 

نقل أحد نواب ساحل المتن الشمالي أنّ محافظ جبل لبنان يجاهر بما يعتبر انجازاً لجهة طلبه من الأجهزة الأمنية التخفيف من الإجراءات الأمنية في الضاحية الجنوبية.

 

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البناء

 

قالت تعليقات إعلامية وسياسية في كيان الاحتلال إن حرب التسجيلات بين أركان الكيان تعني يقينهم بأن الحرب التي يخوضونها مصيرها الفشل، ولذلك هم يستعدون لمرحلة التحقيقات وتحمل المسؤوليات ويقوم كل منهم بتجهيز أدلة براءته عبر تسجيل أقواله في الاجتماعات التي تشير الى عدم تحمله المسؤولية وتسجيل كلام من يعتقد أنه مسؤول لتكون أدلة يقدمها للتحقيق.

 

قال مصدر دبلوماسي إن تجربة حرب 2006 كافية للقول إن حديث وزير حرب الكيان عن خطة دبلوماسية او خطة حربية لدفع حزب الله الى ما وراء الليطاني، حيث كانت قوة الاحتلال بكل زخمها وحزب الله بأقل عدة مرات من واقعه الحالي، والضغوط الدبلوماسية التي سبقت صدور القرار 1701 كانت ذروة الممكن أيضاً والفشل يومها يعني حكماً الفشل اليوم؛ وما قد يفكر فيه الأميركي هو عرض رئاسة الجمهورية على حزب الله مقابل التهدئة جنوباً، لكنه سوف يفشل لأن مقاربة الحزب لدوره الجنوبي عقائدية وليست سياسية.

 

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الأنباء

 

تصريحات خارجية مقلقة حول لبنان قد تمهّد لتصعيد محتمل في أي لحظة.

 

حركة داخلية لافتة على أكثر من صعيد تنسج خيوط الحل على خط أكثر من أزمة.

ماذا في اسرار الصحف؟

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