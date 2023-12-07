العفو الدولية: القذيفة التي قتلت مصور رويترز عصام عبد الله أطلقت من موقع إسرائيلي وهي من صنع شركة AMA سيستمز الإسرائيلية

منظمة العفو الدولية : يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في ١٣ أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب و لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان