حزب الله: استهدفنا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة وأصبناه إصابة مباشرة

حزب الله : استهدفنا عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقنا فيه إصابات مباشرة