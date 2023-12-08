هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم



هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار



خاطب النائب تيمور جنبلاط الرئيس نبيه بري:”سأعمل وأتعاون مع دولتك بناء لنصيحة والدي. وانا على إيمان واقتناع بها”. ورد عليه بري “أنا مسرور بسماعي هذا الكلام”.

تلقّى موظفون من جنسية أوروبية يعملون في لبنان “رسائل” من حكومة دولتهم تنصحهم أو بالأحرى تسألهم إن لم يكن من الأفضل لهم قضاء عيدي الميلاد ورأس السنة في بلادهم ومع عائلاتهم لا في لبنان.

أشادت مرجعية دينية بأداء الرئيس نجيب ميقاتي وحسن مقاربته ومعالجته لأكثر من ملف في الآونة الأخيرة رغم الصعوبات التي تعترضه.

يقول نواب سنة بأنهم سيشاركون في الجلسة التشريعية المقبلة للتمديد للعماد جوزف عون. وانه من المبكر فتح التمديد للواء عماد عثمان.

عبّر مرجع روحي عن ارتياحه أثناء استقباله وفداً من المشرفين على مؤسسة تربوية بيروتية. وتبلغ منهم أن أعداداً كبيرة من تلامذة أبناء طائفته يدرسون في مدرسة تلك المؤسسة.



*******



الجمهورية



يجري التحضير في نطاق ضيق لزيارة موفد دولي إلى لبنان ستتناول ملفاً حساساً.

توقفت أوساط سياسية بإهتمام عند الحفاوة الكبيرة بمرجع غير مدني لدى زيارته إحدى المناطق وجاءت لتدحض ما يثيره البعض عن علاقته بإحدى المكونات السياسية.

قال ديبلوماسي أوروبي إن بلاده تعوِّل على دور مرجع نيابي لفكفكة العقد اللبنانية.



*******



اللواء



نقل عن وزير سيادي إبلاغه شخصيات رسمية وروحية وحزبية، أنه لم يلمس اهتماماً البتة بموضوع الملف الرئاسي، خلال اتصالاته مع دول فاعلة في الخارج.

لوحظ غياب نواب قضاء معروف عن المشاركة في استقبال البطريرك الماروني في مدينة صور.

تتنصَّل محطات المحروقات من أيّ إجراء يضيّق على المواطن أو المستهلك بإلقاء التبعات دائماً على وزارات الدولة من الأشغال إلى الاقتصاد والمالية.



*******



نداء الوطن



يقول دبلوماسيون إنّ عودة الفلسطينيين إلى غزة بعد انتهاء الحرب ستكون صعبة جداً، كون الإسرائيليين قاموا بتدمير منهجي للبنى التحتية الاستشفائية والتعليمية والرسمية، ما يعني أنّ مقومات العيش باتت شبه مستحيلة، كما أنّ إسرئيل ستتحكم بورشة إعادة الإعمار سواء في حجمها أو في سرعة تنفيذها.

تراجع عدد من الشخصيات الشمالية والبقاعية عن عقد لقاء لإطلاق حركة سياسية بعد نصيحة من دولة اقليمية.

يبدي عدد من المعنيين امتعاضه من نشاط سفير دولة اوروبية بسبب التبشير بتوطين النازحين ودعم بلاده لبقائهم في لبنان.



*******



البناء



لاحظ إعلاميون أن زيارة بنيامين نتنياهو برفقة وزير حربه يوآف غالنت إلى مستوطنات الشمال كانت لتصحيح تهديدات غالنت بشنّ حرب لدفع حزب الله إلى ما وراء الليطاني بالمعادلة القديمة: إذا ذهب حزب الله إلى حرب شاملة سوف نجعل بيروت مثل غزة، وأن الأمر بيد حزب الله. وهذا يعني أن تقييماً دبلوماسياً وعسكرياً قد جرى في الكيان والجيش ومع الأميركيين انتهى إلى أن معادلة الحرب الشاملة يجب أن تبقى رهن خيار حزب الله دفاعياً.

قال مصدر نيابي إن كميّة المشاريع السياسيّة والمبادرات الدبلوماسية التي تتدفق حول جنوب لبنان وغزة تكشف نيات أصحابها باعتبارها ضمن حرب نفسيّة للإيحاء بضعف المقاومة والتهويل بما هو أعظم بالنسبة للبنان والإيحاء أن المقاومة انتهت في غزة وبالتوازي صرف الانتباه عن الميدان حيث ينزف جيش الاحتلال ويعجز عن تحقيق أي نصر، بينما المقاومة مستمرّة بصمودها وقتالها في غزة وجنوب لبنان حتى فرض وقف النار وتبادل الأسرى بشروطها.



*******



الأنباء



وفد حزبي طلب موعداً عاجلاً في منطقة حدودية، بهدف إيصال رسالة الى حزب أساسي: "لم نرَ إلا جميلاً".

سفير دولة فاعلة نقل إلى مرجعية سياسية تقديراً عالياً للدور والموقف والحركة التي تقوم بها.



================================