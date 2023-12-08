جيمي جبور لـ #الجديد: بالنسبة لنا قبل زيارة لودريان ليس كما بعده وليست المرة الأولى التي نفترق بها عن حزب الله حول موضوع معين وإذا إعتبر الأخير أن التقاطع مع أميركا أمر طبيعي نترك الأمر الى الرأي العام