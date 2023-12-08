جيمي جبور لـ #الجديد: الجيش قادر على إنشاء قيادة جديدة وهناك مجموعة من القوى السياسية من ضمنها القوات إنقلبت على الموقف واليوم السؤال الكبير هو لماذا هذا الإنقلاب