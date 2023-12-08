ظافر ناصر لـ #الجديد: الحديث عن نقل وليد جنبلاط رسائل تهديد يتخلله شبهات إذ أن هذا الموضوع "مش شغلتنا" وجنبلاط كان شفافاً وواضحاً خلال اللقاء بكليمنصو من باب الحرص على لبنان وحزب الله يتصرف بعقلانية