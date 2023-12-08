الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:57
وفاة 14 طالبة في حريق هائل في العراق
13:49
الفنانة جوليا بطرس تتضامن مع غزّة وأهلها عبر تسجيل أغنية "يمّا مويل الهوى" بصوتها .. لسماعها اضغط على الرابط التالي:
07:13
فيديو - جيش العدو قنص إمرأة عمرها يناهز ال80... اشتهرت بعبارة "أنا أقدم من إسرائيل"
05:50
بالفيديو.. هبوط إضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف
05:03
اول رد من دكتور فود على رابعة الزيات بعد ان طلب 15 الف دولار مقابل ظهوره في برنامجها
محليات
بوحبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي: نرحب بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ الف خرقاً منذ العام ٢٠٠٦
2023-12-08 | 11:21
A-
A+
بوحبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي: نرحب بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ الف خرقاً منذ العام ٢٠٠٦
مقالات ذات صلة
بوحبيب عقب لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: التهديدات الاسرائيلية تشكل خرقاً فاضحاً للقرار 1701
المشهد السياسي| المدير العام للأمن الخارجي الفرنسي برنارد ايمييه في بيروت..وهذا ما بحثه مع "الثنائي"
معلومات #الجديد : المدير العام للأمن الخارجي الفرنسي برنارد ايمييه التقى خلال زيارة خاطفة لبيروت الثنائي الشيعي وميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية
بوحبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي: نرحب بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ الف خرقاً منذ العام ٢٠٠٦
محليات
لقائه
الوفد
الفرنسي:
بالتطبيق
الكامل
للقرار
التذكير
الخروقات
الاسرائيلية
خرقاً
العام
العودة الى الأعلى
هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم
المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: الإعلان عن إصابة جنديين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان مساء اليوم
اقرأ ايضا في محليات
15:47
مراسلة الجديد: رشقات نارية فوق محيط موقع هرمون على أطراف رميش
15:47
مراسلة الجديد: رشقات نارية فوق محيط موقع هرمون على أطراف رميش
13:21
رياض قبيسي: وزير المال سمح لصندوق الجمارك في المرفأ بتقاضي مبالغ كاش تصل يوميا ل٢٠٠ مليار ليرة وهذا يتطلب من ٤ موظفين العمل ٢٠٠ ساعه في اليوم لعدها.. وهذا مستحيل حسابيا
13:21
رياض قبيسي: وزير المال سمح لصندوق الجمارك في المرفأ بتقاضي مبالغ كاش تصل يوميا ل٢٠٠ مليار ليرة وهذا يتطلب من ٤ موظفين العمل ٢٠٠ ساعه في اليوم لعدها.. وهذا مستحيل حسابيا
13:17
اختلاس ومخالفة قرارات الوزير في الجمارك؟ .. التفاصيل مع الزميل رياض قبيسي عبر البث المباشر التالي:
13:17
اختلاس ومخالفة قرارات الوزير في الجمارك؟ .. التفاصيل مع الزميل رياض قبيسي عبر البث المباشر التالي:
يحدث الآن
عربي و دولي
16:07
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة
عربي و دولي
16:01
ممثل فرنسا لدى مجلس الأمن: منشغلون بشأن المأساة الإنسانية بغزة لذلك صوتنا لصالح مشروع وقف إطلاق النار
منوعات
15:57
وفاة 14 طالبة في حريق هائل في العراق
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-07
حزب الله ينعي الشهيد مصطفى علي درويش من بلدة المجادل في جنوب لبنان
2023-11-13
توقعات ليلى عبد اللطيف لغزة و فلسطين
14:37
10 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة
12:00
وزير الخارجية السعودي: نريد وقفا لإطلاق النار والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية
2023-10-26
بالفيديو - بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على غزة
2023-12-02
دموع وئام وهاب تخونه على الهواء في أجرأ حوار .. تحدث عن معاناة زوجته معه وابنه يفاجئه بسؤال محرج
بالفيديو
بالفيديو
13:12
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023
13:10
النشرة الجوية 08-12-2023
10:36
شارل رزق: ماكرون إنزعج من الملف اللبناني ولهذه الأسباب أوفد لودريان إلى بيروت
10:30
آخر المستجدات الميدانية على الساحة الجنوبية
09:24
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية والجديد تواكب المشهد من هناك
09:19
قنابل فوسفورية وتوتر... الجديد ترصد آخر الآحداث على الحدود الجنوبية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:28
الجمهورية: جنبلاط يوصل رسالة الى قيادة "حزب الله".. ما تضمّنته خطير
محليات
01:28
الجمهورية: جنبلاط يوصل رسالة الى قيادة "حزب الله".. ما تضمّنته خطير
عربي و دولي
01:36
القسام: أفشلنا فجر اليوم محاولة العدو الوصول إلى أحد الأسرى لتحريره.. وهذا ما حصل
عربي و دولي
01:36
القسام: أفشلنا فجر اليوم محاولة العدو الوصول إلى أحد الأسرى لتحريره.. وهذا ما حصل
منوعات
01:45
منخفض جوي جديد يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
منوعات
01:45
منخفض جوي جديد يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين
فن
05:03
اول رد من دكتور فود على رابعة الزيات بعد ان طلب 15 الف دولار مقابل ظهوره في برنامجها
فن
05:03
اول رد من دكتور فود على رابعة الزيات بعد ان طلب 15 الف دولار مقابل ظهوره في برنامجها
منوعات
02:31
إنخفاض سعري البنزين والمازوت وإستقرار سعر الغاز
منوعات
02:31
إنخفاض سعري البنزين والمازوت وإستقرار سعر الغاز
منوعات
13:49
الفنانة جوليا بطرس تتضامن مع غزّة وأهلها عبر تسجيل أغنية "يمّا مويل الهوى" بصوتها .. لسماعها اضغط على الرابط التالي:
منوعات
13:49
الفنانة جوليا بطرس تتضامن مع غزّة وأهلها عبر تسجيل أغنية "يمّا مويل الهوى" بصوتها .. لسماعها اضغط على الرابط التالي:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023