بوحبيب بعد لقائه الوفد الفرنسي: نرحب بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ الف خرقاً منذ العام ٢٠٠٦