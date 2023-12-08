مصادر وزارية للجديد: ميقاتي سيتوجه الاثنين المقبل الى جنيف في زيارة لـ3 أيام للمشاركة في مؤتمر عن النازحين يرافقه الوزير عبدالله بوحبيب وستكون لميقاتي كلمة ليحدد بعد عودته موعدا لجلسة حكومية