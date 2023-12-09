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محليات

مقتل مطلوب بمذكّرات توقيف عدة عد محاصرته من أمن الدولة في عيتيت الجنوبية ... هذا ما كان يخطط له!

2023-12-09 | 03:53
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مقتل مطلوب بمذكّرات توقيف عدة عد محاصرته من أمن الدولة في عيتيت الجنوبية ... هذا ما كان يخطط له!
مقتل مطلوب بمذكّرات توقيف عدة عد محاصرته من أمن الدولة في عيتيت الجنوبية ... هذا ما كان يخطط له!

اعلنت المديرية العامّة لأمن الدّولة في بيان ان "فجر اليوم وردت إلى المديريّة معلومات عن وجود المدعوّ (ح.م.م.) في عيتيت في الجنوب، والذي كان مطلوباً بعدّة مذكّرات توقيف بسبب إطلاق نار ورمي رمّانات يدويّة على دوريّة تابعة لأحد الأجهزة الأمنيّة التي حاولت توقيفه منذ مدّة، وأصاب اثنين من عناصرها بجروح."

وتابع البيان انه "بعد الرصد، تأكّدت للمديريّة معلومات حول تحضير المدعوّ (ح.م.م.) لأعمال عدائيّة داخل بلدته عيتيت في الجنوب، وقد قام بتجهيز نفسه بأعتدة عسكريّة ومتفجّرات لهذه الغاية.

و بعد محاصرته من قبل دوريّة تابعة لأمن الدّولة، حصلت تطوّرات عسكريّة بين عناصر الدوريّة والمطلوب، أصيب على أثرها، وما لبث أن فارق الحياة أثناء نقله إلى أحد المستشفيات.

تقوم المديريّة العامّة لأمن الدّولة بالإجراءات اللازمة بناءً على إشارة القضاء المختصّ."

مقتل مطلوب بمذكّرات توقيف عدة عد محاصرته من أمن الدولة في عيتيت الجنوبية ... هذا ما كان يخطط له!

محليات

امن الدولة

الجنوب

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