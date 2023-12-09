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وسائل إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في "مسكاف عام" تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان
2023-12-09 | 05:36
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وسائل إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في "مسكاف عام" تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان
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