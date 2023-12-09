رفيق نصر الله : معانـاة الشعب الفلسطيني ستزداد في الفترة المقبلة

جنبلاط لـ #الجديد : السيد نصر الله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً "حمساوياً" وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية