أمطار برق ورعد... كيف سيكون طقس الأحد وبداية الأسبوع؟

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا خاصة في المناطق الجنوبية، يتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم مساء.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث برق ورعد خاصة من بعد الظهر ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق وتلامس ليلا الـ2000 متر.