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باسيل من طرابلس: التعاون يبني أما العمل على إفشال الآخر فيدمر
باسيل من طرابلس: التعاون يبني أما العمل على إفشال الآخر فيدمر
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يوسف دياب: نخشى تفلت جبهة الجنوب اللبناني والإسرائيلي قد يقوم بعملية عسكرية على لبنان في هذه الحالة
2023-12-10 | 04:14
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يوسف دياب: نخشى تفلت جبهة الجنوب اللبناني والإسرائيلي قد يقوم بعملية عسكرية على لبنان في هذه الحالة
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جنوب لبنان
إسرائيل
أمريكا
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