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النائب فادي كرم لـ الجديد: الرئيس بري يتعامل بإيجابية مع موضوع الجلسة التشريعية ونحن قفزنا فوق رأينا بعدم التشريع في غياب رئيس الجمهورية لعدم الدخول في فراغ بقيادة الجيش
2023-12-11 | 04:37
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النائب فادي كرم لـ الجديد: الرئيس بري يتعامل بإيجابية مع موضوع الجلسة التشريعية ونحن قفزنا فوق رأينا بعدم التشريع في غياب رئيس الجمهورية لعدم الدخول في فراغ بقيادة الجيش
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