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النائب الياس حنكش لـ الجديد: الوضع الحالي وخطورة الفراغ في قيادة الجيش حتّم علينا الاجتماع يوم غد للخروج بقرار في هذا الملف وننسق مع قوى المعارضة
2023-12-11 | 04:53
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النائب الياس حنكش لـ الجديد: الوضع الحالي وخطورة الفراغ في قيادة الجيش حتّم علينا الاجتماع يوم غد للخروج بقرار في هذا الملف وننسق مع قوى المعارضة
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