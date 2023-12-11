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أشرف بيضون : هدفنا ككتلة تنمية وتحرير ألا يبقى مركز قيادة الجيش شاغراً
2023-12-11 | 09:48
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أشرف بيضون : هدفنا ككتلة تنمية وتحرير ألا يبقى مركز قيادة الجيش شاغراً
أشرف بيضون : هدفنا ككتلة تنمية وتحرير ألا يبقى مركز قيادة الجيش شاغراً
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