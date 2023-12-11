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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض فوق المنطقة الحدودية يترافق مع تحليق للمسيرات
2023-12-11 | 10:33
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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض فوق المنطقة الحدودية يترافق مع تحليق للمسيرات
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