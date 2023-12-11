مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض فوق المنطقة الحدودية يترافق مع تحليق للمسيرات

الناشط الفلسطيني ماهر حجاج من لندن لـ #معاً_أقوى: العديد من المحلات التجارية أقفلت هنا لإيصال رسالة الدعم لغزة وهناك تحرك مقبل يشمل الشرطة ونعمل بجدية لتطبيق قانون الإنسانية