بلال عبدالله لـ #الجديد: ننتظر جلسة الخميس ونحن في اللقاء الديمقراطي ضد الفراغ بالمؤسسات الأمنية ولدى كل الكتل الحق في الطعن والعقد اليوم هي سياسية وليست قانونية

النائب بلال عبد الله لـ "الجديد": النصاب سيكون مؤمن في جلسة اليوم وأعتقد أن الرئيس بري والكتل النيابية لن تتوانى عن تحمل مسؤولياتها في هذه الاوضاع ولبنان غير قادر على تحمل ما تحمله العام 2006