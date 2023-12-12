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محليات

القوات: نستغرب دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهرياً للتمديد للعماد جوزاف عون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد

2023-12-12 | 05:09
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القوات: نستغرب دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهرياً للتمديد للعماد جوزاف عون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد
القوات: نستغرب دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهرياً للتمديد للعماد جوزاف عون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

"تستغرب "القوات اللبنانية" أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض.
لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، كيف نفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟".
 
القوات: نستغرب دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهرياً للتمديد للعماد جوزاف عون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد

محليات

القوات اللبنانية

جوزاف عون

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