نديم الجميل بعد لقائه جعجع : قررنا التوافق مع أفرقاء المعارضة كافة بشأن المشاركة في الجلسة التشريعية من عدمها

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، النائب نديم الجميل موفداً من قبل حزب "الكتائب اللبنانيّة" يرافقه عضو المكتب السياسي مارون عساف في حضور نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني والنائب جهاد بقرادوني ومنسق منطقة بيروت إيلي شربشي.

وعقب اللقاء أمل الجميل " التقارب الدائم خصوصاً بين حزبي الكتائب والقوّات، اللذين يلتقيان عند الموقف الإستراتيجي نفسه ، ويسيران في الاتجاه ذاته لجهة المشروع الوطني، ولو أنه في بعض الأحيان نختلف أو نتفق على بعض الأمور ، فهذه مسائل تكتيكيّة سياسيّة لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هذه هي النقطة الأهم التي يمكن أن نؤكد عليها اليوم".

واوضح الجميل أن "المكتب السياسي في حزب الكتائب لا يزال يبحث في مسألة الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل ويبقي اجتماعاته مفتوحة لهذا الغرض"، مشيراً الى ان "الموقف من الجلسة النيابيّة يتم التنسيق فيه مع جميع قوى المعارضة، كما قرّرنا التوافق مع مختلف أفرقائها المعارضة حول المشاركة في الجلسة من عدمها ".

واضاف: "قرّرنا أن نتشارك جميعاً في اتخاذ هذا القرار لكي نكون موحدين إن لناحية الذهاب إلى الجلسة أو مقاطعتها ، باعتبار أن وحدة المعارضة بالنسبة لنا هي الأساس في عملنا الوطني والسياسي في مجلس النواب".

من جهّته، قال حاصباني : "نحن على تواصل وتنسيق دائم في الكثير من المواقف ، إما من ضمن المعارضة أو بشكل ثنائي بين الحزبين"، مضيفاً: "أمامنا تحد واستحقاق يتعلّق بقيادة الجيش ، ولبنان مهدد بمخاطر عسكريّة جمّة كما أن المرحلة دقيقة جداً ، من هنا علينا العمل جميعاً للحفاظ على الجيش اللبناني واستقراره من دون أي اهتزاز ، بدءاً بالقيادة وألا يمسّ أحد بهذه المؤسسة التي ما زالت قائمة وتدافع عن الأراضي اللبنانيّة والإسقرار الأمني والعسكري في البلاد في خضم هذه الأزمة الصعبة".