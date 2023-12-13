بالفيديو - آثار الغارة التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي مساء أمس على منزل في بلدة كفركلا الجنوبية

أطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من المنتدي العالمي للاجئين في سويسرا نداء الى العالم بـ "أن نتشارك واياكم تحدي معالجة النزوح السوري، وأن تضعوا هذا الامر في سلم الاولويات، لاننا بتنا على شفير الانهيار الكلي"، معلنا "لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقى الازمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصن انفسنا لاننا أصحاب الحق اولا واخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة".

