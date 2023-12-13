بالفيديو - آثار الغارة التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي مساء أمس على منزل في بلدة كفركلا الجنوبية

آثار الغارة التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي مساء أمس على منزل في بلدة #كفركلا الجنوبية pic.twitter.com/pPnHmJBp4H
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 13, 2023
آثار الغارة التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي مساء أمس على منزل في بلدة #كفركلا الجنوبية pic.twitter.com/pPnHmJBp4H
بالفيديو - الاحتلال الاسرائيلي يشن غارة على منطقة اللبونة عند اطراف الناقورة
أطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من المنتدي العالمي للاجئين في سويسرا نداء الى العالم بـ "أن نتشارك واياكم تحدي معالجة النزوح السوري، وأن تضعوا هذا الامر في سلم الاولويات، لاننا بتنا على شفير الانهيار الكلي"، معلنا "لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقى الازمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصن انفسنا لاننا أصحاب الحق اولا واخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة".