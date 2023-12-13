وزير السياحة وليد نصّار يصل إلى الدوحة للمشاركة في المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته ال 26

أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار أنّه "وتلبية لدعوة رسمية من دولة قطر، وصل الوزير نصّار إلى الدوحة صباح اليوم الأربعاء للمشاركة في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة بدورته ال ٢٦، والذي سيمتد ليوم كامل يتخلله مداخلات لوزراء السياحة العرب، وكلمات لرئيسي الدورتين ال ٢٥ و ٢٦، وللآمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما سيتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي واستعراض للقرارات المتخذة في الإجتماع."